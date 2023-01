Kaia Kanepi uudsest olukorrast: olin juba valmis siit lahkuma

«See oli mulle väga üllatav, sest ma pole varem kunagi lucky loser olnud. Alguses oli ju seis, et ma ei saanud põhiturniirile, aga teisel päeval, kui mul juba trenn tehtud ja olin valmis Melbourne'i sõitma, selgus, et saan ikka mängima. Ma arvan, et see on huvitav kogemus,» kommenteeris Kanepi.