Ogier ei kergitanud saladuseloori: võib-olla Latvala ütleb teile!

Küsimus on asjakohane, sest eelmisel aastal lõi Ogier kaasa kuuel rallil. Monte Carlos tuli ta teiseks, Uus-Meremaal samuti. Kataloonia ralli ta aga võitis, kogus 97 punkti ja aitas Toyotal võita Konstruktorite karikat. Nii palju ta avaldas, et sama siht on tal tänavugi.

«Oleme paindlikud, uksed on avatud kõigile võimalustele. Põhiidee on sama, mis eelmisel aastal. Võib-olla Jari-Matti (tiimijuht Latvala – toim) räägib teile midagi. Meil on olemas esialgne plaan, mida võimevastavalt olukorrale alati kohendada. Pole oluline, mitu rallit sõidan, põhiline on võita Toyotale taas meeskondlik tiitel,» rääkis Ogier portaalile autohebdo.fr.