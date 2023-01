PM MONTES ⟩ Tänaku ülemus: esimesed rallid tuleb ära kannatada, Toyota ja Hyundaiga on võimalik võidelda

Rich Millener jäi Ott Tänaku esitusega Monte Carlo rallil igati rahule. Kahe nädala pärast ootab aga ees uus väljakutse Rootsis. Hooaja ainsal talverallil on M-Spordil kasutada üks testipäev, millest tahetakse välja pigistada maksimum.

M-Spordi tiimipealik Rich Millener jäi Ott Tänaku esitusega MM-ralli hooaja avaetapil igati rahule. Kuigi tema hinnangul võinuks punktikatsel teiseks jäänud eestlane selle ka võita, siis olulisem on vaadata suuremat pilti. Intervjuus Postimehele ütles ta, et järgmised rallid Rootsi lumel ja Mehhiko kruusal tuleb ära kannatada. Esimeselt kolmelt rallilt saadava informatsiooni pealt on võimalik ehitada korralik hooaeg.