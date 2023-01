Ogier naaseb MM-sarja kohas, kus tal on ette näidata sensatsiooniline tulemus

«See ei ole saladus, et ma järgmisena Mehhikos sõidan. Mulle on alati see ralli meeldinud,» ütles 39-aastane prantslane Canal+ vahendusel. «See oli minu ja tiimi poolt ilmselge valik, sest olen seal tihti edukas olnud. Pealegi ei jää kahe ralli vahele niimoodi väga pikka pausi.»

Rallivõitude poolest on Mehhiko Oiger’ edetabelis Monte järel teisel kohal. Prantslane on Mehhikos triumfeerinud koguni kuuel korral (2013, 2014, 2015, 2018, 2019 ja 2020). Täpselt sama palju on võite ette näidata Loebil, kellest Ogier’l on nüüd taas hea võimalus mööduda.