M-Spordi pealik Tänaku triumfist: seda tunnet on raske sõnadesse panna

«Raske on seda tunnet kirjeldada. Üle talve on kõik väga palju vaeva näinud, et Ott ja Martin meile tuua ning ehitada neile konkurentsivõimeline auto, hoides samal ajal motivatsiooni ja tiimivaimu üleval. See on alles hooaja teine ralli ning juba õnnestus võita: seda pole võimalik sõnadesse panna,» lausus Millener All Live'i eetris.