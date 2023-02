Mehis Viru: ma ei ole kunagi olnud ühegi õpilasega ebasobivates suhetes või neid füüsiliselt väärkohelnud

Eesti Kergejõustikuliit määras täna treener Mehis Virule, kelle kuulsaim praegune õpilane on kõrgushüppaja ja MMi seitsmes naine Karmen Bruus, tähtajatu tegutsemise keelu. Viru sõnas, et on treeneri ja inimesena käitunud eeskujulikult ning oma treenitavate suhtes hoolivalt.