VIDEO ⟩ Tänak alustas testimisega Mehhiko MM-ralliks

Rally1-autod pole varem nii kõrgel merepinnast sõitnud, kui seda tehakse kahe nädala pärast Mehhikos. Ülemererallide jaoks tuleb tiimidel testida Euroopas ning nii leidis M-Sport, et kõige parem on Põhja-Ameerika tingimusi matkida Lõuna-Euroopas.

Kui neljapäeval sai Almerias Ford Puma Rally1-autot testida Pierre-Louis Lobet, siis reedel ja laupäeval on auto Tänaku kasutada.

Kolmanda MM-etapi alguseni Mehhikos on aega vähem kui kaks nädalat. Tänak juhib MM-sarja 41 punktiga. M-Spordi sõitja järel on teisel kohal Kalle Rovanperä (Toyota, 38 p) ja kolmas on Thierry Neuville (Hyundai, 32 p).