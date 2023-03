Kergejõustikuliidu president hindas koondise esinemist sise-EMil heaks

«Loomulikult on kahju katkestanud mitmevõistlejatest, samas oli siin Eesti rekordeid, hooaja parimaid tulemusi ja mina hindad, et medal viimase jooksuga on väga hea!» sõnas ta ERRile .

Ühtlasi sõnas Euroopa kergejõustikuliidu nõukogusse kuuluv Teigamägi, et Türgi sai hiljutisest ohvriterohkest maavärinast tiitlivõistluse korraldamisega väga hästi hakkama. «Kartused olid, aga praegu tundub, et nad on võistluse korraldamisega väga hästi hakkama saanud. Nii palju nagu mina olen kuulnud – erilisi nurinaid pole olnud. Iga võistlusega tuleb ette ikka mingeid väikseid kitsaskohti, mida tuleb lahendada, aga praegu on Türgi toime tulnud,» lausus ta.