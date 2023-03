Cristiano Ronaldo kaalus karjäärile punkti panemist

«Kui MM lõppes, siis arutasin kõike perekonnaga. Leidsime, et praegu pole veel õige aeg lahkuda. Õppisin sel hooajal toimunust väga palju. Mul on hea meel olla Portugali koondise juures tagas, kuna tunnen, et saan veel palju anda. Seejuures soovin seda kõike ise väga,» lausus Ronaldo enne Portugali valikmängu Liechtensteiniga.

Ronaldo sõnul nägi ta Unitedis tekkinud skandaali ajal, kes on tema tõelised sõbrad. «Kui oled tipus, siis me ei märka tihtipeale pisiasju. Mul pole probleem tunnistada, et Unitedis ei läinud asjad planeeritult. Elu läheb aga edasi. Ma sain antud perioodil aru, kes on minu tõelised sõbrad, keda võib rasketes olukordades usaldada.»