VIDEO ⟩ Messi paigutati viimaks Pele ja Maradona kõrvale

Argentina on viimastel aastatel võitnud jalgpallimurul kõik, mis võimalik ning suurt rolli mängis sellest just Messi. Ta vedas kaptenina enda koondise 2021. aastal Lõuna-Ameerika meistriks, mullu alistati meistrite lahingus Euroopa meistriks olev Itaalia ning kirsiks tordil oli mõistagi MM-tiitel.

Pärast MM-tiitli võitmist teatas Lõuna-Ameerika jalgpalliliit, et Messist valmib elusuurune kuju. Nüüd sai seda viimaks rahvale esitleda ning selle kõrval võttis koha sisse Messi ise.

«Nüüd olen kõik saavutanud,» lausus Messi, kes tänas jalgpalli, mis on talle andnud kõik eluks vajaliku.

Lõuna-Ameerika jalgpalliliidu muuseumis on sarnaseid kujusid veel kaks. Need on mõistagi legendaarsete Pele ja Maradona kujud, kelle kõrvale Messi ka paigutatakse.