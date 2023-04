Euroopa vehklejad: oleme vastu Venemaa ja Valgevene sportlaste naasmisele

Ideaalis peab sport olema poliitika- ja konfliktidevaba. Ent teades sporti kui Venemaa sisepropaganda tõhusat instrumenti, pole mingit vahet, kui nood võistlevad termini «neutraalne sportlane» all. Eriti vehklemises, kus sportlane esindab rahvusvahelisel tasemel alati oma riiki.

Oleme solidaarsed Ukraina rahvaga, tema õigusega rahule ja stabiilsusele. Taunime sõda, mis on toonud palju kannatusi ja tragöödiat ning mille lõppu pole näha. Mööda maailma laiali pillutud, kodumaast ja peredest kaugel asuvad Ukraina sportlased püüavad ses psühholoogiliselt raskes olukorras harjutamist jätkata. See olukord on äärmiselt ebaõiglane.