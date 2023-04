Ogier: ütlesin teistele, et kui nad jätkavad tasavägiselt, siis tahan tiitli eest heidelda

Ogier hoiab hooaja esimese nelja etapi järel MM-sarja üldarvestuses 69 punktiga esikohta. Sama palju silmi on kirjas ka tema tiimikaaslasel Elfyn Evansil, kuid Ogier juhib tänu sellele, et tal on tänavu ette näidata kaks võitu Evansi ühe vastu.

Asja teeb veelgi märgilisemaks see, et Ogier jättis hooaja teise etapi Rootsis üldse vahele.

Tiitlikonkurentsis on lisaks eelmainitud kahele sõitjale veel kindlalt sees Toyota piloot Kalle Rovanperä (68 punkt), M-Spordi sõitja Ott Tänak (65) ja Hyundai pedaalitallaja Thierry Neuville (58).

Kuigi Ogier on varem korduvalt toonitanud, et ta ei kavatse tiitli peale heitlema minna ning järgmisel MM-rallil Portugalis teda ka ei näe, siis nüüd vihjas ta, et võib siiski oma planeeritud rallide arvu suurendada.

«On hea võimalus, et ma olen Sardiinias. Keenia? Mis edasi saab, on veel spekulatsioon. Ma ütlesin teistele, et kui nad tasavägiselt, siis tahan olla hooaja lõpuks viies tiitli eest heitleja,» rääkis Ogier Belgia rahusringhäälingule RTBF.