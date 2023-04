Latvala tõmbas Ogier’ ümber keerlevatele kuulujuttudele vee peale

Kuigi Ogier on hetkel MM-sarja üldliider, siis mais toimuval Portugali rallil teda ei näe. Samamoodi ei tulnud ta starti ka Rootsi MM-etapil, kuid ometi räägitakse sellest, et Ogier võiks minna üheksandat tiitlit püüdma. Kusjuures nendele juttudele viskas ta ka ise õli tulle.

Nüüd tõi Latvala rallifänne natuke maa peale. «Suure tõenäosusega sõidab ta järgmisena Sardiinias. Ülejäänud rallid on veel lahtised, aga talle meeldib väga asfalt, nii et ta loodab sõita uuel Kesk-Euroopa rallil,» rääkis soomlasest tiimipealik Rallit.fi-le.

Lisaks kinnitas Latvala, et hetkel kehtib Ogier’ osas enne hooaja algust paika pandud plaan. «Leppisime kokku, et ta sõidab umbes pooled rallid. Nüüd on ta sõitnud kolmel rallil, Sardiinia oleks juba neljas. See tähendab, et hooaja lõppu jääb tal umbes kolm võistlust,» seletas Ogier’ endine tiimikaaslane.