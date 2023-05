Toyota WRC-tiim võttis riski. Tänakut kopeerinud Loubet naasis oma mõtete juurde

Juba järgmisel nädalal sõidetakse Portugali MM-etapp ning kõik meeskonnad valmistuvad selleks usinalt. Toyota meeskond otsustas sedapuhku testisõidud teha Sardiinias ehk valmistutakse n-ö kaheks MM-etapiks korraga. Horvaatias võidutsenud Elfyn Evans veetis Sardiinias koguni neli päeva. Teatavasti sõidetakse pärast Portugali just Itaalia saarel järgmine MM-sarja osavõistlus.

See on Toyota meeskonnalt selge risk, kuna Portugali ja Sardiinia teed erinevad üksteisest üsna palju. Seda nii kiiruse kui ka pinnase poolest. Ennekõike on säärane otsus tehtud eelmist aastat silmas pidades. Teatavasti teenis Toyota mullu Portugalis kaksikvõidu, ent Sardiinias vaadati, kuidas Hyundai kolmikvõidu noppis.