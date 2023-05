Üle pika aja WTA-turniiril võidurõõmu maitsnud Kontaveit: mul on tunne, et asjad lähevad paremaks

Teises ringis kohtub Kontaveit maailma 16. reketi, Ljudmilla Samsonovaga, kes oli avaringis vaba. Varem ei ole Kontaveit 24-aastase venelannaga mänginud. «Kõik on rasked vastased. Ta on asetatud mängija ja tuleb valmis olla raskeks lahinguks,» vaatas eestlanna mängule ette.

Enne tänast tundis Kontaveit viimati WTA-turniiril võidurõõmu veebruari alguses. Seejärel pidas ta kahekuulise võistluspausi. «Pärast sellist võitu on alati hea meel ja tunne, et asjad lähevad paremaks. Pean mäng mängu haavalt võtma ja vaatama, kuidas keha end tunneb. Mul on hea meel tagasi olla. Tore on jälle võidutunnet kogeda,» sõnas Kontaveit.