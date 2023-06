Latvala raskustes Toyota ralliässast: peame tema tegemisi analüüsima

Möödunud hooajal kahel korral poodiumile kerkinud ja üldarvestuses viienda koha teeninud Katsuta pole tänavu loodetud moel jätkanud. Ta on pidanud kuuest võistlusest koguni neljal katkestama. Parimateks on jäänud Monte Carlos ja Horvaatias saavutatud kuuendad kohad.

Toyota tiimipealik Latvala on enesekindel, et Katsuta suudab peagi taas kõrgel tasemel heidelda. «Takamoto näitas Sardiinias head minekut, aga tegi paar eksimust, mis võivad sellistes oludes ikka juhtuda. Peame tema tegemisi analüüsima ja aitama tal areneda,» lausus Latvala.

«Teame, et tal on olemas kiirus, millega poodiumikohale sõita. Nüüd on vaja lihtsalt järjepidevust. Järgmisena sõidetakse Keenia ralli, mis on tema üks lemmikutest. Loodetavasti saadab teda seal edu.»