PSG legend Mbappéle: aeg on lahkuda

Mbappé on juba varem sel suvel öelnud, et ei kavatse PSGga uut lepingut sõlmida ning tema üleminek Madridi Reali näib olevat vaid aja küsimus.

Kuue aasta jooksul, mis Mbappé on PSG jalgpalliklubis veetnud, on meeskond võitnud viis Prantsusmaa kõrgliiga meistritiitlit. Siiski pole suudetud võita kõige säravamat auhinda – Meistrite liiga karikat.

«Ta on Pariisis olnud kuus aastat, mille jooksul on viis erinevat meeskonda võitnud Meistrite liiga, ja üheski ei mänginud Mbappé. See tähendab, et turniiri on võimalik võita ka ilma temata,» lisas Araújo.