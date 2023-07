Hooaja avastarti ootav Õiglane: 8200-8300 punkti on kindlasti jalas

Õiglane käis pärast mullu augustis Münchenis toimunud kergejõustiku EMil pronksmedali teenimist operatsioonilaual, et leevendada talle aastaid muret valmistanud pöiaprobleemi.

Kuigi lõikus oli edukas ning sellest taastuminegi kulges hästi, selgitas Õiglane kuu aega tagasi Postimehele, et ta võttis treeningutele naasmiseks lihtsalt rohkem aega, kui arstid soovitasid.

«Arstid selgitasid, et pärast operatsiooni ei tohiks kuus nädalat isegi pikemalt jalutada. Ma võtsin esimesed kaheksa nädalat väga rahulikult ning seejärel alustasin pikemate jalutuskäikude ja sörkimistega. Hetkel on probleeme valmistanud koht kõigele hästi vastu pidanud,» lausus kolm korda üle õla sülitanud Õiglane, kes tunnistas siiski, et täiesti murevabalt pole ta tegutseda saanud.

«Probleem tekkis selles, et valutava jala tõttu muutsin jooksutehnikat. Hakkasin jalga valesti maha panema ning uuesti naastes on murekohaks olnud erinevad kõõlused. Need on praegu selgelt õrnemad kui võiksid olla,» sõnas maist alates korralikult treeninud mitmevõistleja.

Praeguseks on Õiglane saanud kuus-seitse nädalat ilusti trenni teha ja uusi probleeme esinenud pole. «See on juba suur võit minu jaoks võrreldes näiteks eelmise aastaga. Enne seda oli pikem periood, kus ei saanud väga teha ja oli mentaalselt vaja rohkem ree peal olla, et kui ma tagasi tulen, siis suudan kohe hakata tegema,» sõnas eelmisel nädalal kettaheites 43.89 kirja saanud Õiglane ERRile.

Kuigi isikliku rekordi ehk 8400 punkti tasemel Õiglane enda sõnul veel ei ole, siis paarisaja punkti võrra kehvem tulemus on kahe nädala pärast kindlasti jõukohane. «Esimene võistlus on alati selline krobeline ja natuke kompad teatud alasid, aga 8200-8300 on kindlasti jalas hetkel ja selle kahe nädalaga võib veel sellist teravust leida ja ma arvan, et summa võib täitsa käeulatuses olla,» lõpetas Õiglane.

Augustikuise MMi piletit Õiglasel veel taskus pole. Kuigi ta mahuks rankingutabelis 24 parema sekka, saaks hetkeseisuga Õiglasele saatuslikuks tõsiasi, et temast eespool on kolm kaasmaalast: Karel Tilga, Maicel Uibo ja Johannes Erm.