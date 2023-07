Soomes testimisi alustanud Rovanperä: alati tuleb midagi uut välja mõelda

Rovanperä testis oma Rally1-autot Jyväskyläst põhja pool Toyota enda testialal. Möödunud nädalavahetusel Rally Estonia võitnud Soome ralliäss pole siiani suutnud kodust MM-etappi võita. Eesti võistlus on oma olemuselt väga sarnane Soome MM-ralliga, kuid auto nõuab siiski teistsuguseid seadistusi.

«Siin pole enam midagi väga imelikku, mida otsida. Meil on mõned uued seadistused auto jaoks, mida testida. Soomes on nii teistsugune ralli võrreldes Eestiga, et me peame siinsetel teedel ka testima, et näha, kuidas auto sõidab,» rääkis Rovanperä väljaandele Rallit.fi.

Kuigi Toyota on oma testialal sõitnud tuhandeid kilomeetreid ja Rovanperä on tänavu juba mitu korda sõitnud, on iga testipäev siiski juhi jaoks oluline.

«Need on olulised päevad. Soomes on kruus ja teekate nii teistsugune, et ka haardumine on erinev. See tähendab, et auto seadistused peavad olema erinevad,» rõhutas Rovanperä.

«Me testime täiesti uusi asju. Alati tuleb midagi uut välja mõelda, sest autod arenevad koguaeg. Kas uued asjad kasutusele võetakse on teine asi,» lõpetas Rovanperä