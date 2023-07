Lillemets teivashüppega õhku haihtunud isiklikust rekordist: kahju on sellest võistlusest...

Jutu peale, et äkki sai valitud liiga bravuurikas algkõrgus, rehmas ta käega. «Ei. Mul on igal võistlusel 4.70 algkõrguseks, see pole üldse kõrge. Ma lihtsalt ise ei hüpanud,» raputas ta endale soorituse, mitte kõrgusevaliku osas tuhka pähe.