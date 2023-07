VIDEO ⟩ Soome teedel kihutav Neuville võttis fännid endaga autosse

Belgia ralliäss sõidab Soome rallile suurepärase emotsiooniga, kuna juuli keskel saavutas ta kiiretel Lõuna-Eesti teedel teise koha. Varasemalt Rally Estonial hädas olnud belglane näitas, et võib ka kiiretel rallidel konkurentsis püsida.

Sarnaselt Rally Estoniale on ka Soomes rallisõitjad kihutamas pöörastel kiirustel. Nõnda tuleb selleks väga hea ettevalmistus teha. Neuville otsustas fännid endaga Soome teedele kaasa võtta. Belglane avaldas sotsiaalmeedias video, kus rallifännid said veidi aimu, milline tunne on istuda ralliautos, mis kihutab suurel kiirusel Soome metsades.