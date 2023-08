Kui Tänak lahkub M-Spordist, on talle võimalik asendaja olemas

M-Spordi tiimijuht Richard Millener on viimasel ajal jaganud mitmeid intervjuusid, kus on andnud mõista, et meeskonnal on tulevaks aastaks olema plaan B, juhuks kui Ott Tänak otsustab meeskonnast lahkuda. Nüüd on välja käidud, et kui Tänak lahkub, siis võiks tema asendajaks saada prantslane Adrien Fourmaux.