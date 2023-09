M-Sport: me ei taha Ott Tänakut kaotada

Tänak tegi MM-sarjas debüüdi 2012. aastal just Fordi roolis ning ta naasis tänavuseks hooajaks tuttavasse meeskonda. Vahepeal sõitis ta ka mujal ning tuli 2019. aastal Toyotaga maailmameistriks. Tänakul ega M-Spordil pole olnud just parim aasta, ebaõnne on olnud palju ning on mõistetav, et mõni teine meeskond võib püüda Tänakut enda ridadesse meelitada.