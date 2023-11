Esmaspäeval tehtud uuringul selguski, et Gavi vigastas parema jala põlve ristatisidemeid, samuti meniskit, ja peab minema lõikusele, teatas tema koduklubi Barcelona. Niisugusest vigastusest taastumine kestab üldjuhul kaheksa kuni kümme kuud. See tähendab, et kui imet ei juhtu, peab Gavi jääma eemale järgmise aasta suvel peetavast EM-finaalturniirist.