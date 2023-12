«Tema mänedžer Timo Jouhki hakkas sellest rääkima suvel. Sel hetkel oli see muidugi üllatus. Aga kui hakkasin asja üle järgi mõtlema, sain aru, millest selline soov tekkis,» meenutas Latvala asjade käiku.

«Kalle on sõitja, kes ei nooli kümmet MM-tiitlit. Ma mõistan, miks motivatsioon võib ühel hetkel kaduda. Kui oled juba kaks MM-tiitlit võitnud, hakkad mõtlema, mis on sinu edasised on ja mis viib sind elus edasi.