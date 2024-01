Evans teatas 8. detsembril, et kukkus paar päeva tagasi maastikurattaga sõites ja vigastas roideid. Mullu MM-sarjas teisena lõpetanud Evans ei saanud seetõttu osaleda Bakuus toimunud Rahvusvahelise autoliidu (FIA) auhinnagalal, sest arsti ei soovitanud tal lennukiga reisida.

Kui algselt ei olnud mehe vigastuse tõsidus teada, siis veel vana aasta sees hakkasid ringlema jutud, et Evans ei saa algavaks hooajaks tervisemure tõttu korralikult valmistuda. Ta pidi vahele jätma detsembris Kesk-Soomes toimunud rallitestid. Nüüd teatas aga Latvala rõõmusõnumi, et Evans on taas jalul.