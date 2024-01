«Näen, et mul on siin [Hyundais] rohkem tulevikku. Arvan, et Hyundai on tõesti WRCs korralikult kohal. Ford on siin poolikult. Teame kõik, et neil on Malcolm [Wilson], tema tiim ning rahastus Fordilt, aga raske on öelda, mida tulevik neile toob,» selgitas Mikkelsen Motorsport.comile.