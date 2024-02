Hyundai pealik Tänaku nõrkusest: olen kuulnud mõningaid lugusid

Pärast vaheaastat M-Spordis naasis Tänak Hyundaisse, kus ta sõitis ka aastatel 2020 kuni 2022. Kui vahepealse ajaga on tiimis toimunud omajagu muutusi, näiteks on nad saanud Abitebouli näol uue juhi, kuid üks on endine: oma 11. hooaega sõidab meeskonnas Thierry Neuville.

Seega on Hyundai rivis jälle kaks tippsõitjat, mis pakub meeskonnale palju võimalusi, aga võib kujuneda ka ohuks. Soome portaal rallit.fi kirjutab, et kuluaarides on sahistatud, millal võib Tänaku ja Neuville’i suhtlus külmemaks muutuda. Pakutakse, et siis, kui üks neist on MM-tiitlile lähemal ja kasutusse tulevad tiimikäsklused.