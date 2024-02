30-aastase jaapanlase jaoks on sarnased olukorrad kujunemas mustriks. Kui Katsuta on kõrges mängus, kipub ta üle pingutama ning lõpetab üldjuhul teepervel.

«Rääkisin temaga hommikul ja ütles, et ta ei keskenduks liiga palju Esapekkale, vaid omaenda sooritusele, et senine koht säilitada. Ütlesin talle, et sellise kiirusega tuleb kindlasti ka tulemus. Ära lihtsalt mõtle Esapekkale, keskendu lihtsalt endale,» rääkis Latvala DirtFishile.