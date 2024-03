23-aastane Rovanperä võtab tänavu ralli MM-sarjas kergemalt ning osaleb vaid valitud etappidel. See aga ei tähenda, et valitsev maailmameister viskaks jalad seinale ja vaid puhkaks.

Kiirusega seotud alad on mehel veres ja nii on ta juba varem kinnitanud, et võistleb tänavu Beneluxi Porsche Carrera Cupi sarjas. Lisaks sellele osaleb Rovanperä mai lõpus Jaapanis toimuval Fuji 24-tunni ringraja kestvussõidul.