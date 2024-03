Kuigi Neuville on selle vahejuhtumi seljataha jätnud, pole ta vahepealse aastaga oma hinnangut diskvalifitseerimisest muutunud. «Teame, et FIA pole minuga alati lahke olnud. See ei üllatanud mind. Nad otsisid kedagi, keda süüdistada, ja selleks olin mina. Ma ei vaja revanši, kuigi see karistus oli ebaaus,» sõnas Neuville Belgia rahvusringhäälingule.