Rovanperä on üks vähestest sõitjatest, kes on Keenia ralli senised kiiruskatsed läbinud suuremate probleemideta. Õnnefaktorit ei soovi soomlane siinkohal tänada, sest suure töö on ta ise ära teinud.

«Olen keerulistes kohtades sõitnud üsna osavalt. Olen ka rehve hästi hoidnud, sest need on alati üsna heas seisukorras. Ma pole ühtegi suurt põntsu saanud, see peab midagi tähendama. Olen suutnud ümber kivide sõita paremini kui teised. See oligi minu plaan ja see töötas hästi,» ütles Rovanperä RallyTVle.