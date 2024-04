Verstappen püüdis Hamiltoni kinni ja kerkib peagi F1-ajaloo parimaks

Karjääri tipphetkel oli Hamiltoni võiduprotsent F1-sarjas koguni 36,8. Viimati võitis Mercedese piloot sõidu aga 2021. aastal Saudi Araabias, mistap on tema võiduprotsent langenud 30,5-le (103 võitu 337 sõidust).

Red Bulli staaril Verstappenil on jällegi võiduprotsent aina tõusmas. Praeguseks on see täpselt sama nagu Hamiltonil ehk 30,5 (58 võitu 190 sõidust). Kui Verstappenil õnnestub võita ka järgmine etapp Miamis, tõuseb ta võiduprotsendilt F1-ajaloo parimaks.