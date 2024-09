Kreekas tehnilise probleemiga kimpus olnud Ogier: me ei saanud suurt midagi teha

Ogier pääses küll rajale, kuid peagi selgus, et tema ralliautot on tabanud suured tehnilised probleemid, mistõttu ei saanud prantslane võistluskiirusel sõita.

«Me ei saanud suurt midagi teha. Turbo oli katki. Selline mootorisport on, vahest juhtub nii. See ei olnud päev, mida me lootsime,» ütles Ogier tehnilist probleemi kommenteerides. Kõnealune mure sai alguse juba viienda kiiruskatse lõpuosast.