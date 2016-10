Kataloonia patrioot Gerard Pique lõpetab MMi järel Hispaania koondise esindamise

Eilse mängu ajal sattus Pique meedia huviorbiiti, kuna tema särk erines kaaslaste omast. Kui kõigil teiste koondislaste särgi varrukatel olid Hispaania lipu värvid, siis Pique omal mitte. Mees ise selgitas, et ta lõikas oma varrukad lühemaks, et oleks mugavam mängida. Lisaks teatas ta mängu järel, et lõpetab järgmisel aastal koondise esindamise.

«Olen selle peale palju mõelnud. 2018. aasta MMil teen oma viimase etteaste koondise eest. Paljude inimeste arvates on parem, kui ma siin ei ole,» ütles Barcelonas sündinud jalgpallur. Pique on alati seisnud Kataloonia õiguste eest ja nõudnud, et sealsed elanikud saaksid ise otsustada, kas nad soovivad olla osa Hispaania kuningriigist. Lisaks Hispaania koondise eest peetud 84 mängule on ta üheksal korral esindanud ka Kataloonia rahvuskoondist.

Suvisel EMil sattus Pique skandaali, kuna teda süüdistati Hispaania hümni ajal keskmise sõrme näitamises