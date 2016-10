Eesti rahvusvaheliste kohtunike arv suureneb kaks korda

«Uudise üle on igati hea meel, sest see on tunnustus kogu Eesti võrkpallile. Kaudselt on kohtunike arvu suurenemine seotud ka Eesti koondiste edetabelikohtadega, ent see ei ole ainuke faktor,» sõnas Eesti Võrkpalli Liidu kohtunike toimkonna esimees Mati Koorep Volley.ee-le.

Praegu omavad Eesti õigusemõistjatest rahvusvahelise kohtuniku kategooriat saalivõrkpallis Toomas Murulo (pildil), Tiit Kõiv ja Kristjan Vanaveski ning rannavõrkpallis Uku Rummi. Neist kaks esimest võivad vilistada ka võrkpalli kõige kõrgema klubisarja ehk Meistrite liiga kohtumisi. Murulo on lisaks olnud korduvalt ametis olümpiamängudel, kus ta on vilistanud istevõrkpalli matše. Rahvusvaheline kategooria tunnustus on olemas ka Margus Kupul, ent tema praegu võrkpallikohtunikuna ei tegutse.

Rahvusvahelise kategooria kandidaadid on Irina Saks, Irina Suhhova ja Risto Strandson. Neil päevil on Kataris toimuval IRCC võrkpallikohtunike seminaril kandidaadi staatust omandamas Erko Varblane.

«Seis on hea ja ka tasemega võib igati rahul olla. Kui vaadata aga astme võrra allapoole, siis meistriliigas vilistamiseks on vajalik litsents 19 kohtunikul. See number võiks olla suurem,» nentis Koorep. Lisaks neile on veel paarkümmend kohtunikku, kes saavad vilistada mõnes madalamas liigas.

Neid, kes saavad vilistade noorte, koolide ja maakondlikke võistlusi, on ligikaudu 300. Sekretäridega on Koorepi sõnul seis kõige parem, neid on Eestis 60. Elektroonilise protokolli tegijaid on kuus, ka neid võiks Koorepi hinnagul veidi enam olla.