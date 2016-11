Ametlik: Volkswagen loobub autoralli MM-sarjast

Volkswagen võitis autoralli MM-sarjas 51 osaletud rallist 42. Nende esisõitja Sebastien Ogier tuli neljal järjestikusel aastal maailmameistriks. «Muidugi kahetseme, et meie WRC osakond laiali saadetakse. See oli Volkswageni mootorispordi kaubamärgi kõige edukam projekt. Tiim on teinud suuri asju, samal ajal on meie visioon natukene teistsugune,» sõnas Volkswageni mootorispordi direktor Sven Smeets.

The #WRC commitment is coming to an end after 4 successful years. From 2017, #Volkswagen will focus on new technologies and customer sport.