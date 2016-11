Uljas kerkis trepijooksjate maailma hooaja edetabelis kõrgele 4. kohale

Ehkki võistlus toimub 14. jaanuaril, määravad seal kogutud punktid 2016. aasta lõpliku paremusjärjestuse. Võistlus toimub Shenzheni 593 meetri kõrguses PingAn finantskeskuses. Võrdusena võib tuua Tallinna Teletorni, mille kõrguseks on 314 meetrit. Tegemist on kõrguselt maailma neljanda hoonega. Jooksjad peavad läbima 117 korrust ja 555 meetrit. Tegemist on esimese korraga, mil trepijooksudel ületatakse maagline 500 meetri piir, vahenad jooksuportaal.ee.

Egle Uljase sõnul valmistub ta raskeks võistluseks pikemaid jooksuotsi läbides, lisades kavva kolm pikka vastupidavat jooksu nädalas kombineeritult mäe- ja trepijooksu intensiivsete ning pikemate lõikudega. «Hetkel sobib see kavva ideaalselt, kuna praegu ongi põhja ladumise aeg. Kartust mul kindlasti ei ole, et tegemist on ühe kõrgeima hoonega maailmas,» ütles Uljas ajakirja Jooksja Jooksuportaali uudistele.

Eelmise aasta detsembris jooksis ta Canton Tower’i trepijooksuvõistlusel, tõustes kõrgeima teletorni tippu Hiinas, mis on pea sama kõrge. «Selle võistluse eel oli ehk kerge paanika, kuid tänaseks on kõik hirmud vallutatud ning motivatsioon kõrgel lainel,» lisas Uljas, kes ootab seda võistlust väga ning lubas võtta endast kõik, mis võtta annab.