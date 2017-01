Tänak Monte Carlo ralli närvilisest lõpust: olime vaprad ja lumi aitas meid

Tänakul oli Monte Carlos esimese kolme päeva jooksul väikeseid probleeme, aga täna läks asi päris hulluks, sest tema Ford Fiesta mootoril lakkasid töötamast kaks silindrit. Tänak kaotas küll teise koha Toyota piloodile Jari-Matti Latvalale, aga suutis viimasel katsel näidata piisavalt kiiret sõitu, et Dani Sordo (Hyundai) temalt poodiumikohta ei röövinud.

«Kõik teavad, et Monte Carlo ralli on väga keeruline, aga tehnilised probleemid lisasid meie päevale veelgi vürtsi. Viimastel tundidel oli võib-olla rohkem stressi kui tavaliselt. Meil vedas rehvivalikuga ja lumi, mis tegi olud väga raskeks, aitas meid. Meie mootoril oli jõudu vähem, aga viimasel katsel see suurt ei määranud. Pidime lihtsalt allamäge sõites tavalisest pisut vapramad olema,» meenutas Tänak viimast katset.

Eestlane läbis katse viimase osa enam kui pool minutit kiiremini kui põhikonkurent Sordo, eelnevad vaheajad andsid aga märku, et hispaanlane võib Tänakust mööda tõusta.

«Kogu nädalavahetust vaadates oli isegi üllatav, et nii kiiret tempot näitasime. Tavaliselt ma ei naudi vahelduvaid olusid, aga juba testikatsel tundsin ennast uues autos päris mugavalt. Auto on hea, aga meil on veel palju arenguruumi - liigume siiski õiges suunas. Kaardilugeja Martin Järveoja jaoks oli see esimene WRC-autoga sõidetud MM-ralli ja arvestades seda, et uued autod on väga kiired ja ta pidi mulle väga palju infomatsiooni andma, sai ta väga hästi hakkama. Kõige tähtsam, et saime punktid kätte ja nüüd hakkame Rootsi ralli nimel tööle,» lisas ta.

Rootsi MM-ralli peetakse 9.-12. veebruaril.