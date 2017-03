Endine Veerpalu määrdemees tehti soomlanna ebaõnnestumise järel patuoinaks

Soome parimana sai Kerttu Niskanen 6. koha. Teistest soomlannadest oli Krista Pärmakoski 7., Laura Mononen 14. ja Anne Kyllönen alles 38.

Nimetatud naistest oli ülimalt kriitiline just viimane – Kyllönen ei olnud üldse rahul oma suuskadega ning tunnistas, et tema sõiduvahendid ette valmistanud eestlane Are Mets oleks võinud teha ikka paremat tööd, vahendab YLE.

«Me ei tule määrimisega toime,» pahandas Kyllönen Soome meedia vahendusel ning tunnistas, et ilmaoludes, kus on vajalik kliistrimääre, jäädakse hätta. «Tundub, et sellise ilmaga ei ole mul üldse mõtet starti minna. Õiget lahendust ei leitud. Peame Arega koos asja treenima. Tegelikult oskab ta suuski määrida küll.»

Lisaks Metsale sai Kyllöneni käest kriitikat ka Soome määrdetiimi pealik Matti Haavisto. Kyllönenile valmistas suuskade alt minemine kindlasti tuska, kuna määrdemehed suutsid näiteks kuuendaks tulnud Niskanenile ette valmistada heal tasemel suusad.

Suurte kogemustega Mets on aastate jooksul saanud määrdemeistrina nautida suuri võite. Nime tegi eestlane endale omal ajal Andrus Veerpalu määrdemeistrina, seejärel aitas ta võitudeni poolatari Justyna Kowalczykut.