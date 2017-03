Kui suure saavutusega sai Kotsari koduülikool tegelikult hakkama?

USA meedia hinnangul sai South Carolina hakkama tõelise suurüllatusega. Seejuures võitis Kotsari koduülikool viimati märtsihullusel 44 aastat tagasi ning 16 parema hulka poldud senise ajaloo jooksul veel kordagi jõutud. Kui viimati 2015. aastal ja kokku koguni viiel korral finaalturniiri võitnud Duke’ile anti turniiri eel teine asetus, siis South Carolina paigutati seitsmendaks.

Kindlasti võib pidada Kotsari õppeasutuse võidu üheks arhitektiks nende liidermängijat Sindarius Thornwelli, kes veetis platsil 36 minutit ning kerkis 24 punktiga üleplatsimeheks. «Kui visata esimesel poolajal kahepunktiviskeid vaid 35st 7 ja olla avapoolaja lõpuks ainult seitsmepunktilises kaotusseisus, siis see annab enesekindlust,» rääkis Thornwell pärast mängu. Seejuures tuntakse South Carolinat kui tugeva kaitsemänguga võistkonda. «See oli hea kaitsetegevus, mis meid mängus hoidis,» lisas ta.

Kellega läheb South Carolina vastamisi 16 parema seas?

Kolmandas ringis ehk 16 parema meeskonna seas kohtub South Carolina kolmanda asetuse Bayloriga, kes heitis viimati konkurentsist 11. asetusega Southern California Trojansi, saades neist jagu 82:78. Baylor on jõudnud märtsihullusel ajaloo jooksul kahel korral (aastatel 1948 ja 1950) Final Fourile, kokku on osaletud kümnel korral. South Carolina ja Baylori kohtumine toimub sel reedel New Yorgis Madison Square Gardeni saalis, kus tegutseb tavapäraselt NBA meeskond New York Knicks.

Video riietusruumis juubeldavatest South Carolina korvpalluritest: