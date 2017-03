Video: Federer teenis Indian Wellsi võiduga karjääri 90. tiitli

Kui 35-aastane Federer asus aasta alguses maailma edetabelis 16. kohal, siis tänu võitudele nii Austraalia lahtistel kui ka Indian Wellsis on ta tõusnud kümme kohta kõrgemale. «Mul on olnud unistuste nädal. Võib-olla pole ma niivõrd üllatunud kui Austraalias, kuid tore on olla tagasi ning Ameerikas võita. Olen teinud hooaja alguses unelmate stardi,» rääkis Federer eile pärast Indian Wellsi turniirivõitu BBC-le.

Tõeliselt emotsionaalse kõne pidas maha aga Wawrinka, kel oli pärast finaalmängu raskusi enda kokkuvõtmisega. «Palun vabandust, olen lihtsalt väsinud pärast kümmet võistluspäeva,» ütles pisarates Wawrinka alustuseks. «Ma tahan õnnitleda Rogerit. Ta naerab praegu ning on seetõttu s***pea, kuid pole hullu. Olen sulle kaotanud mitu tasavägist mängu (Wawrinka pidi Federerile alla vanduma ka Austraalia lahtiste poolfinaalis – toim), aga kui sa mängisid Austraalias finaalis, siis olin ikkagi sinu suurim fänn,» rääkis 31-aastane šveitslane.

Video Stanislas Wawrinka emotsionaalsest kõnest: