Võrkpalli otsepilt: kas tiitlikaitsja Selver kindlustab Pärnu vastu finaalipääsu?

Enne mängu:

Pühapäeval toimunud poolfinaalseeria kolmanda kohtumise võitis skooriga 3:1 (14, -23, 19, 19) Tallinna Selver. Võitjatele tõi Lincoln Williams 21 punkti, Siim Ennemuist lisas 17 punkti. Pärnu parim oli 13 punktiga Aleksandrs Kudrjašovs.

Selveri kasuks seitse punkti toonud Rauno Tamme rääkis pärast võidumängu, et kõik pole neil selles seerias siiski ideaalselt sujunud. «Meil pole eduseisus mängimine kõige paremini välja tulnud. Kui vastane tuleb lõpus järele, siis muutume vahepeal ebakindlaks. Loodame, et see asi paraneb ja midagi väga hullu pole,» lisas ta.

Kumma vastasega mängiks võimalikus finaalis aga Rauno Tamme? «Rõhutaks muidugi kõigepealt seda, et me peame kõigepealt ise finaali pääsema. Võtame päeva korraga. Samas olen ise kaua Rakveres mänginud ja mulle meeldiks väga, kui Rakvere finaali jõuaks,» ütles ta.