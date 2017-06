Inglaste jalgpallilegend Lineker: peaminister May lõi aasta omavärava

«Ma arvan, et Theresa May lõi aasta omavärava,» tõi Lineker Twitteris paralleeli spordimaailmaga.

May eesmärgiks oli erakorraliste valimistega tugevdada enda mandaati lahkumiskõnelusteks Euroopa Liiduga. Nüüdseks on selge, et seda ei juhtu.