Gheorghe Cretu: austuse teenimisest ja Eestiga jäämisest

Cretu on Eesti ja eestlastega harjunud ja mängijad tema ja tema kõrgete nõudmistega. Kuigi tal oli võimalus juba paar aastat tagasi Eestiga hüvasti jätta, tundis ta, et töö on pooleli ja jäi. Ta usub oma mängijatesse ja mängijad temasse.

-Gheorghe Cretu, kui finaalis Hispaaniaga viimane punkt tuli, mida sa tegid?

Lihtsalt karjusin rõõmust, tantsisin ja kargasin ringi. Karjusime treeeritega «me saime sellega hakkama, me saime hakkama!» See on miski, millest me unistasime ja mille kallal tööd tegime. See turniir siin polnud ainult võrkpall, see oli suhtumine.

Mehed ei saa veel ise arugi, millisel tasemel nad on. Ja et nad on ära teeninud teiste meeskondade austuse. Hispaanlased ütlesid mulle pärast kohtumist, et neil polnud meie vastu mingit võimalust. See on minu jaoks suurim rahuldus. Kuigi tean, et paljud Eestis süüdistavad mind, et nõuan palju ja treenime liiga palju. Ja pahandavad, et ma aitan mehi välisliigadesse. Aga minu jaoks on see kommunistlik mõtlemine. Ilma välisliigas olemata tase ei parane. Isegi sakslased, hispaanlased ja prantslased, kel on kodus korralik tase, pallivad enamasti teistes liigades.

-Mäletan, et oma esimesel koondisesuvel kolm aastat tagasi rääkisid sellestsamast austusest. Et Eesti on vaja võrkpallimaailmas kaardile viia.

Jah, nii oli. Varasemast tugevast koosseisust on alles vaid paar meest, Kert (Toobal), Ardo (Kreek), Keith (Pupart). Kõik ülejäänud on ju uued ja kõik nad tahtsid midagi teha, et ehitada oma tulevik. Mehed tahavad samuti austust. Vastastelt. Ja koduselt publikult. Selle eest, kuidas nad võitlevad, kuidas nad on kuude kaupa eemal. Selle nimel, et saada paremaks. See on parim, mis ühel treeneril saab olla, et sul on sellised mehed.

-Jõudsid Eestisse tänu suhtlemisele Kert Toobaliga.

Minu koondise etteotsa sattumine on ju tegelikult juhus. Olen siin, sest suhtlesin Kerdiga (keda Cretu varem Poolas Olsztynis juhendanud oli - M.G.), kui olin Kataris Dohas tööl. Jäime Poola aegadest pidevalt suhtlema ja mingil hetkel ta rääkis Eesti koondisest. Ta ütles, et Eestis tehakse nii-öelda restarti. Et on noored ja perspektiivikad mängijad ja vanad, kes enne põhiraskust kandsid, on lõpetanud.

Ma arutasin asja oma abikaasaga. Dohas oli mul klubiga leping, aga seal olid asjad käest ära ja ma polnud seal rahul. Naine ütles, et teeksin nii nagu süda ütleb. Sest Kataris polnud ma õnnelik, sest ei saanud seal oma ideid ellu viia. Seega võtsin vastu pakkumise Eesti koondise etteotsa tulla.

-Kas mäletad, milline oli su saabumine Eestisse?

Mäletan selgelt seda päeva. Kohe oli selline tunne, et olen siin juba varem olnud. Oli kevad ja õues olid väga ilusad ilmad. Päike paistis mitu nädalat järjest ja eestlased ütlesid, et see on mingi jama, et tavaliselt sajab ikka vihma.