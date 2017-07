Rally Estonia korraldajad: MM-etapp Eestis oleks kindlasti kasumlik

«Rõõm näha, et meil on hea analüüsivõimega pädevaid spordiajakirjanikke. Antud artiklis on kõik faktid 95% osas täpsed ning oma senise kogumuse ja uuringute põhjal saame kindlalt öelda, et ka majanduslikult on MM-ralli korraldamine Eestis igati kasumlik, kuna juba ERC etapi korral on olnud majanduslik mõju ehk piirkonda toodud ja jäetud raha ca 5 miljonit eurot. MM-etapi puhul oleks see kindlasti 1,5-2 korda suurem,» kirjutatakse Rally Estonia Facebooki lehel.

