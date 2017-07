Vanameister Valmo Kriisa proovib Pärnus uut spordiala

Tänavakorvpalli Pärnu Open etapp on viimane 3x3 sarja põhivõistlus enne 29. juulil Tallinnas toimuvat finaali. Eliit sarjas tulevad finaalipääset püüdma võistkonnad Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ning Nigeeriast.

«Nigeeria tiim on moodustatud Tallinnas õppivatest välistudengitest, kuid tegemist on kindlasti kõige kaugemalt pärit tiimiga Eesti tänavakorvpalli ajaloos,¬» ütles võistluste korraldaja Reigo Kimmel, kelle hinnangul on kõige suuremad võiduvõimalused hoopis Läti võistkonnal, kus ka mängija, kes tuli eelmisel nädalal 3x3 korvpallis Euroopa meistriks.

Kui Valmo Kriisale on tegemist esimese ametliku 3x3 võistlusega, siis Kerr Kriisa tuli juba 2015. aastal U16 poiste sarjas 3x3 tänavakorvpalli Eesti meistriks.

Sprite 3x3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste Pärnu Open etapp algab Pärnu kesklinnas, Martensi väljakul kell 11.00. Võistluste ajakava leiab FIBA 3x3 lehelt.