Mait Patrail jätkab maailma tugevaimas liigas

29-aastase Põlvast pärit Patraili senine leping kestis 2018. aastani, mistõttu pikendati kontrahti ühe aasta võrra. Kahemeetrini vasaksisemine on kõnealuses klubis mänginud alates 2012. aastast ning kannab meeskonnas särki numbriga 9.

«Meil on hea meel, et niivõrd kvaliteetne mängija, kel on olemas kõik vajalikud mängijaomadused, jätkab meie juures ka kahel järgmisel aastal,» sõnas klubi tegevjuht Benjamin Chatton.

Patrail tunneb ise end samuti Hannoveri linnas mugavalt. «Ma olen väga õnnelik, et saan jätkata ambitsioonikas meeskonnas ning maailma tugevaimas liigas oma karjääri,» kommenteeris eestlane.