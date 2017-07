Tourilt välja visatud Saganile ei anna kohtunike otsuse juures üks asi jätkuvalt rahu

Monacos asuvast kodust Touril pingsalt silma peal hoidev Sagan on Touri neljandal etapil juhtunut videopildist korduvalt analüüsinud. «Ma suudan aktsepteerida seda, et olen võistlustelt väljas, kuid ma ei aktsepteeri kohtunike otsust. See oli suur viga,» ütles Sagan Belgia telekanalile VTM.

«Kohtunikud ei rääkinud minuga kordagi. Nad ei küsinud selgitust. Nad lihtsalt ütlesid, et olin vägivaldne ning käitusin valesti. Vale on öelda, et olin vägivaldne, kui ma ei teinud mitte midagi valesti,» jätkas Sagan.

Kuigi Sagani meeskond Bora-Hansgrohe proovis kohtunike otsust tühistada ka rahvusvahelises spordikohtus (CAS), jäi tema diskvalifitseerimine jõusse.

Ka Touri hilisemas faasis on kohtunikud ratturite meelepaha teeninud. Pärast 12. etappi karistati 20-sekundilise ajatrahviga Rigoberto Urani (Cannondale-Drapac) ja George Bennetti (LottoNL-Jumbo), sama rikkumise eest jäeti aga Romain Bardet’ karistamata. Hiljem tunnistasid kohtunikud eksimust ning tühistasid Uranile ja Bennettile määratud karistuse.