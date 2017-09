LeBron James andis Trumpile vastulöögi

Eile vahendas ESPN, et algsest kutsest keeldunud Golden State Warriors asub arutama, ehk tasuks Valget Maja külastada hooaja eel. Et Curry väljendas ideele vastumeelsust, teatas Trump ise, et ei taha selliseid külalisi näha.

«Valge Maja külastamine peaks olema meistritiitli võitnud meeskonnale suureks auks. Stephen Curry kõhkleb, seega on kutse tagasilükatud.»

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

LeBron James säutsus seepeale, et mingist kutsest pole haisugi. «Kuule hulgus, Curry juba ütles, et ta ei tule, seega mingit kutset polegi. Valges Majas käimine oli suureks auks, kuni sina välja ilmusid,» teatas ta.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Samal meelel oli ka Bradley Beal:

How you gonna withdraw an invite that somebody already said they weren't attending? — Bradley Beal (@RealDealBeal23) September 23, 2017

Chris Paul imestas aga, miks tegeleb Trump hetkel millegi muu kui poliitikaga. «Arvestades kõike, mis meie riigis toimub, miks sa keskendud sellele, kes su ees põlvitab ja Valget Maja külastab???»

With everything that's going on in our country, why are YOU focused on who's kneeling and visiting the White House??? #StayInYoLane — Chris Paul (@CP3) September 23, 2017